El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también está presente, con un 85% de probabilidad durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% durante la noche, aunque las condiciones serán más estables y se espera que la actividad tormentosa disminuya.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.