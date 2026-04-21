El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso y muy nuboso en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el cielo se tornará cubierto, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , siendo más cálidas en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 40% en las horas más cálidas, para luego aumentar nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, con un 85% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Además, existe un 75% de probabilidad de tormenta durante este mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más frescas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades moderadas.

Es recomendable que los residentes de Tui se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de tormentas y lluvias aumenta. La combinación de nubosidad, precipitaciones y viento puede afectar las actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar con anticipación y tomar precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.