El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 80% al final del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana, con un 10% de posibilidad, pero aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en la noche, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una probabilidad moderada de lluvia y tormentas por la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de algunas precipitaciones ligeras y ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.