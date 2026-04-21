El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, lo que dará paso a un ambiente muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, con la posibilidad de intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvia escasa.

La temperatura durante el día oscilará entre los 14 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, las ráfagas pueden ser más fuertes, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un aumento significativo en la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Además, existe una probabilidad del 80% de tormentas durante este periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Soutomaior estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.