El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se espera que la temperatura a las 14:00 horas sea de aproximadamente 22 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente con la llegada de nubes más densas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una acumulación de hasta 0.1 mm de lluvia. Esto indica que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque se espera que sean de escasa intensidad. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se presentarán en la mañana y al final de la tarde, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas de viento podrían ser más fuertes durante los momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. En resumen, hoy en Silleda se experimentará un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia, lo que sugiere un día más adecuado para actividades en interiores o prepararse para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.