El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 40% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable que los residentes y visitantes estén preparados para posibles chubascos. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este mismo periodo, alcanzando un 70%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.
El viento soplará desde el norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza de Sanxenxo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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