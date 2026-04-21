El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, manteniendo una temperatura estable en torno a los 14 grados.

Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados en su punto máximo. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada será escasa, con valores de precipitación que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se prevén rachas de hasta 21 km/h. A partir de las 14:00 horas, el viento cambiará a dirección sur, con velocidades que podrían alcanzar los 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa será otro factor a tener en cuenta. Comenzará en un 74% en la madrugada y descenderá a un 51% durante la mañana, pero se espera que aumente nuevamente a medida que las lluvias se acerquen, alcanzando un 63% hacia la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00 horas, lo que indica que la tarde y la noche podrían ser momentos de actividad eléctrica. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que tomen precauciones y estén atentos a las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.