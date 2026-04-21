El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Se espera que la temperatura alcance su máximo alrededor de las 13:00 horas, con un valor de 24 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 95% en su punto máximo. Aunque las cantidades de lluvia no serán excesivas, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.2 mm, lo que podría resultar en chubascos dispersos.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse tormentas eléctricas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables pero con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.