El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados, proporcionando un respiro agradable antes de que las nubes se intensifiquen.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la franja horaria de la tarde. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 90%, lo que sugiere que los ribadumenses deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas también se incrementa, alcanzando un 75% en el mismo periodo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se espera que vuelva a subir hacia la tarde, alcanzando hasta un 79% en horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar hasta 29 km/h desde el suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad atmosférica.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta bien entrada la noche. La temperatura comenzará a descender después de las 20:00 horas, estabilizándose en torno a los 17 grados, lo que marcará el inicio de una noche fresca y húmeda.

Los ribadumenses deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias es más alta. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.