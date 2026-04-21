El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Redondela, con predominancia de cielos cubiertos y una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, aumentando ligeramente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 39% y el 76% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 80% de probabilidad durante el mismo periodo, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. Se recomienda a los habitantes de Redondela estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.