El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de mayor nubosidad. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 65 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente con la combinación de temperaturas más altas y viento.

En cuanto a la actividad tormentosa, existe un 80% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y lluvias más intensas en cortos períodos. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas primaverales con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.