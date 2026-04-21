El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de intervalos nubosos y cielos cubiertos a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas han comenzado a dominar el cielo, y a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas suaves y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en varias horas del día, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, pero aumenta significativamente a partir de las 14:00, alcanzando un 90% en las horas de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos, aunque no se espera que sean intensos.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 85% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las ráfagas de viento serán moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 55 km/h, especialmente en la tarde, cuando el viento soplará del suroeste.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán a alrededor de 16 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. Los cielos permanecerán cubiertos hasta el final del día, y se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de cielos nublados, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de chubascos y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.