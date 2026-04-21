El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado que invitará a disfrutar del aire libre, aunque con precaución ante la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.2 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 64% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas, así que es aconsejable tener precaución si se viaja por la zona.

En resumen, Ponteareas vivirá un día de cielos mayormente cubiertos, con temperaturas agradables pero con un alto riesgo de lluvia en las horas de la tarde. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, así que es recomendable vestirse en capas y estar preparado para posibles chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.