El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 14 grados y alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 62% al amanecer y que podrían llegar hasta el 93% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en las horas de la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.2 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas y estar preparado para el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de alrededor de 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza en Ponte Caldelas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.