El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 24 grados, proporcionando un respiro agradable en comparación con las noches más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 36% durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se anticipa un aumento en la humedad hacia la tarde y la noche, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad del 25% de lluvia durante las primeras horas de la mañana y un aumento significativo a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana podría transcurrir sin lluvias, la tarde podría traer consigo algunas gotas, especialmente en forma de intervalos nubosos con lluvia escasa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 65 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un 80% de probabilidad de tormentas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que requerirá precaución a los residentes y visitantes de Poio.

El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso a las 21:23, lo que significa que los días se están alargando, permitiendo disfrutar de más horas de luz. Sin embargo, es recomendable estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que se acerque la tarde, con la posibilidad de tormentas que podrían alterar los planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.