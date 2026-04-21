El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 13 y 25 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se prevé que se registre la máxima de 25 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alrededor del 39% en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad volverá a aumentar, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de precipitaciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de hasta 0.2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 95% en este intervalo. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la atmósfera estará más inestable.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormenta también es significativa, especialmente en la tarde, con un 85% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia escasa. Esto podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen estar fuera durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por las lluvias. En resumen, se prevé un día variable en Pazos de Borbén, con un tiempo que invita a estar preparado para cambios repentinos, especialmente en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.