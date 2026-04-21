El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados por la tarde y bajando a 19 grados durante la noche. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 72% por la mañana y alcanzando hasta un 85% en las horas nocturnas. Esto, combinado con el cielo cubierto, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, con un 60% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias se prevén ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. Se recomienda a los residentes y visitantes de Oia que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un manto de nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.