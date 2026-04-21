El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango moderado. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con momentos de mayor nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La humedad relativa será notable, comenzando en un 78% y bajando a un 56% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque la lluvia no es muy probable al inicio, podría haber chubascos ligeros en la tarde, especialmente en forma de lluvia escasa. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de un ligero aguacero, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar ráfagas que, aunque no son peligrosas, podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del sur, también contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y humedad podría generar un ambiente algo brumoso.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre con la precaución de estar preparados para cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.