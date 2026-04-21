El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente templado.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé un incremento significativo en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 24 a 26 grados , lo que, combinado con la humedad relativa que rondará el 40-50%, generará una sensación de bochorno en la población.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima que la posibilidad de lluvia alcance el 95%. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero la presencia de tormentas podría generar momentos de intensa actividad eléctrica. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 75% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 51 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, pero se intensificará a medida que se acerquen las tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, O Porriño experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos poco nubosos y temperaturas agradables, pero con un cambio drástico hacia la tarde, donde la nubosidad y la posibilidad de tormentas marcarán el final del día. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.