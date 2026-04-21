El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 10:00 horas, donde se prevé que llegue a los 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja podría hacer que el ambiente se sienta más agradable.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque es probable que se produzcan chubascos, no se espera que causen inconvenientes significativos. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este periodo, alcanzando un 70%, lo que podría generar algunos truenos aislados.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescor en la costa, donde los residentes y visitantes deberán estar preparados para condiciones cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fría. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.