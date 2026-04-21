El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 71% por la mañana y aumentando a un 84% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que los termómetros indican.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia, concentrándose principalmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 80% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros durante este periodo. Además, existe un 65% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 60 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias y tormentas ligeras podría alterar la tranquilidad de la jornada. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.