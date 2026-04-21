El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 70%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 14:00 horas, con un 90% de posibilidad de lluvias, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. La temperatura máxima se espera que llegue a los 24 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 60%, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

Es importante que los residentes de Mos se preparen para un tiempo cambiante, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:22, momento en el que el cielo podría estar cubierto, ofreciendo un espectáculo menos luminoso que en días despejados.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un inicio tranquilo y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde, lo que requerirá precaución a la hora de planificar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.