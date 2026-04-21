El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 24 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se prevé que se registre la máxima.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 95%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 85% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento puede contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 13 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Moraña se prevé un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.