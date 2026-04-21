El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 24 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se prevé que se registre la máxima.
La humedad relativa será notable, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 95%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 85% durante el mismo periodo.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento puede contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 13 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, hoy en Moraña se prevé un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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