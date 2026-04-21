El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

A partir del mediodía, la situación meteorológica cambiará notablemente. Se espera que el cielo se torne muy nuboso y, posteriormente, cubierto, lo que podría dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 12:00, con valores que podrían llegar a los 24 grados , antes de descender gradualmente hacia la tarde. A medida que la nubosidad se intensifique, la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente con la llegada de vientos del sureste que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h. Estos vientos, combinados con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 50-60%, podrían hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, las condiciones podrían volverse inestables, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 21:22.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 14 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles del 89% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos disminuirán en intensidad, pero seguirán soplando desde el sur, lo que mantendrá el ambiente fresco.

En resumen, Mondariz experimentará un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo un paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.