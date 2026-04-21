El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en la primera parte del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 85% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescor, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y generar un ambiente húmedo. Además, existe un 75% de probabilidad de tormentas durante este mismo periodo, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 16 grados hacia las 22:00 horas. La combinación de nubes y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. En resumen, un día mayormente nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y tormentas, caracterizará el tiempo en Moaña hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.