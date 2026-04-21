El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de calor y humedad puede resultar en una sensación de bochorno.
A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Meis experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde y al anochecer. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo.
Además, existe una probabilidad del 75% de tormentas durante el mismo periodo, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades que podrían llegar a los 55 km/h, lo que podría causar incomodidades y la posibilidad de que algunos objetos ligeros sean desplazados. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 17 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas cálidas en las horas centrales y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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