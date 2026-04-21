El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 11:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas descenderán a valores más frescos, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y aumentando hasta un 87% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Meaño estén preparados para posibles chubascos durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la tarde. Esto podría acompañar a las lluvias, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones si se encuentra al aire libre.

A medida que avance la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las lluvias podrían afectar temporalmente la claridad en algunas áreas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.