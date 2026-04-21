El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían generar lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura en Marín oscilará entre los 14 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, pero se espera que durante la tarde se alcancen los 24 grados, proporcionando un ambiente templado. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 85% durante la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles chubascos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán frescas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.