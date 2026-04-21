El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico puede resultar agradable, aunque la sensación de calor se verá moderada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 80% de humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% en el periodo de 14:00 a 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La precipitación acumulada podría ser de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se espera que sea intensa.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 90% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 71 km/h en las horas más intensas, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 43 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación de calor y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a la población estar preparada para cambios bruscos en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.