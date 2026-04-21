El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 11:00 horas. A medida que la tarde avance, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 19 grados, proporcionando un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de que la nubosidad puede traer consigo algunas lluvias.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas, puede dar lugar a una sensación térmica algo más cálida de lo que los termómetros indican.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.
La probabilidad de precipitación es moderada, con un 20% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y aumentando a un 90% en la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad durante las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.
Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones climáticas, el día ofrece oportunidades para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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