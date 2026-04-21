El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas sean más visibles. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco en su mayor parte, con una probabilidad de lluvia escasa que se incrementa hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 60%. Sin embargo, las lluvias esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier precipitación será ligera y esporádica.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente cálidas durante el día.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de que las nubes se disipen hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 78% hacia la medianoche.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvias, aunque no se descartan algunas gotas en la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.