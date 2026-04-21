El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo se tornará cubierto, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 80%, lo que indica que es muy probable que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.1 mm, lo que, aunque no es una cantidad significativa, podría ser suficiente para mojar las calles y generar un ambiente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 20 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 74% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Gondomar deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias, aunque estas serán escasas.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un inicio tranquilo, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará, acompañada de un viento más fuerte y un ambiente más fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.