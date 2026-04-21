El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la temperatura, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante ese periodo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de tormentas y lluvia escasa. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto grado de humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es un día que invita a estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.