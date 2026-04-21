El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas irán variando, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas a medida que avanza el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, y se espera que alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 36% y el 82% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría generar un ambiente algo pesado, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender. Los vientos más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 18:00 horas, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos de A Estrada tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día se presenta como un periodo de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las condiciones cambiantes que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.