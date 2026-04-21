El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente con la combinación de temperaturas y la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, haya un 95% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo intervalos nubosos con lluvia escasa. Las tormentas también son una posibilidad, con un 85% de probabilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a un ligero enfriamiento, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fresca. Los residentes de Cuntis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de lluvia y tormentas es más alta. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.