El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. A medida que la tarde avance, la humedad se situará en torno al 60%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.2 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 90%. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos, especialmente en la tarde, cuando también se espera un incremento en la actividad eléctrica, con un 75% de probabilidad de tormentas.

El viento soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.

A lo largo del día, es recomendable que los habitantes de Catoira se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean salir por la tarde. La combinación de nubes, posibilidad de lluvia y viento puede hacer que la jornada sea menos agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, las temperaturas suaves permitirán disfrutar de momentos al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la inminente llegada de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.