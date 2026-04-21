El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y periodos de nubosidad densa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nublada aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y aumentando hasta un 82% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en algunos periodos, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante ese tiempo. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en el mismo intervalo, lo que podría intensificar la actividad eléctrica en la zona.

Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día. Aunque las primeras horas pueden ser más tranquilas, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en la tarde. La combinación de nubes densas y la posibilidad de tormentas puede hacer que el tiempo sea impredecible, así que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto potencial de lluvia y tormentas en la tarde. La población debe tomar precauciones y estar lista para adaptarse a las condiciones climáticas que se presenten.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.