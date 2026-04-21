El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 90%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y considerar las condiciones del viento al planificar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.