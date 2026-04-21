El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 72% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en las horas de la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia podrían persistir, aunque con menor intensidad.

Es recomendable que los residentes de Cambados tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas son más inestables. Llevar un paraguas y vestirse adecuadamente para el viento y la lluvia será esencial para disfrutar del día sin contratiempos. En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con un ambiente fresco y ventoso que caracterizará la jornada en Cambados.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.