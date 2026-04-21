El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 24°C, siendo más cálidas durante la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En particular, se prevé que la humedad alcance un 64% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en las horas de la tarde, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también está presente, con un 80% de probabilidad durante el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 17°C. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia la medianoche, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nubosos, posibilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas cálidas durante la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.