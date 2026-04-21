El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, y a medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría generar un ambiente algo sombrío.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un rango que oscilará entre los 15 y 23 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 15 grados, mientras que a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que comenzarán en un 68% en la madrugada y que irán disminuyendo a lo largo de la mañana, alcanzando un mínimo del 38% alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 70% al final del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 90% de que se registren lluvias a partir de las 2 de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ir acompañadas de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante este periodo. Por la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, pero a medida que avance la tarde, es recomendable que los residentes de Bueu estén preparados para condiciones más húmedas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.