El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.
La temperatura oscilará entre los 13 y 24 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera alcanzar los 24 grados. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, situándose en torno a los 17 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían generar una sensación de bochorno.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan los 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00, alcanzando un 95%, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. Además, existe un 75% de probabilidad de tormenta en ese mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se aconseja estar preparado para cambios en el tiempo y tomar precauciones si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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