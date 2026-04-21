El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo en la densidad nubosa. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 79% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes principalmente del sur, soplarán con una velocidad que variará entre 22 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

A partir del mediodía, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 75% de probabilidad en el mismo intervalo. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría haber momentos de actividad eléctrica que añadirán un toque dramático al cielo de Baiona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de tormenta podría hacer que los residentes y visitantes opten por actividades en interiores, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 15 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. Los vientos continuarán soplando desde el sur, aunque con una intensidad ligeramente menor.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a todos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.