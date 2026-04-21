El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la presencia de nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm, pero no se descartan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 80% durante este periodo. Esto sugiere que los habitantes de As Neves deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente en la tarde.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 65% en la mañana y descendiendo a un 48% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente por la tarde, alcanzando un 71% hacia el final del día, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente con las temperaturas que oscilarán entre los 20 y 22 grados .

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 18 km/h.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con un aumento significativo de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes y prepararse para posibles precipitaciones. La combinación de temperaturas moderadas y un viento variable hará que la jornada sea interesante desde el punto de vista meteorológico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.