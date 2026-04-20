El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la tarde. A medida que avanza el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque se prevé una ligera variación en la densidad, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro en la monotonía del cielo gris.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, comenzando con 13 grados a primera hora y descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad en un breve periodo de la tarde, pero en general, el tiempo se mantendrá estable y seco.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.