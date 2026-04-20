El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las nubes altas dominarán el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque se espera que hacia la tarde se produzcan algunas variaciones en la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 19 grados por la tarde y 16 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 67% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas más intensas se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo del ambiente húmedo, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Vilagarcía disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan.

El orto se producirá a las 07:45, y el ocaso se espera para las 21:23, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque el cielo cubierto puede limitar la visibilidad del sol. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y nublada, ideal para actividades tranquilas y disfrutar de la naturaleza sin la preocupación de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.