El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con intervalos de poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente regresando a un estado de nubes altas.

La temperatura oscilará entre los 11 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 41% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de nubes y temperaturas más cálidas en la tarde podría resultar en un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que, combinada con la temperatura, hará que el tiempo sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y cómodo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.