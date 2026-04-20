El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque en algunos momentos podría haber breves intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco al inicio, pero con un notable aumento de temperatura hacia el mediodía y la tarde, lo que podría resultar en un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco a medida que avance el día, lo que podría contribuir a una sensación de mayor confort en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos o cualquier plan que requiera un tiempo favorable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y sin sorpresas meteorológicas.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para diversas actividades.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.