El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91% en la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 00:00 y las 17:00 horas, con un ligero alivio en la cobertura nubosa hacia la noche. Sin embargo, las nubes altas persistirán, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas al caer la noche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo templado y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas agradables. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.