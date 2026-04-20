El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 42% por la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar una sensación de frescura en las horas más frías de la mañana y la noche.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

El amanecer se producirá a las 07:44, mientras que el ocaso será a las 21:22, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades primaverales. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente primaveral, aunque con la precaución de las variaciones de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.